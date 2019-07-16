Запускайте дельфинов: В Донецке показали затопленный ТЦ «Северный» (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке показали, как откачивают воду из неработающего торгово-офисного центра «Северный» и подземного автопаркинга. Соответствующие фото появились в Twitter «Хочу домой».

Пользователи активно обсуждают чрезвычайную ситуацию, предлагая варианты решения:

«Запускайте дельфинов!»;

«Еще может акул или пиранийили пираний?»;

«Я так понимаю, что владельцу центра пофик, что там у него в подвале? Или его (центр) сделали "народным"?»;

«Стоит 5 лет пустым – и даже никто и близко не подошел помародерить»;

«Можно бассейн сделать»;

«Уверен, что шахты тут не при чем... Еще так же не бывает, чтобы в близлежащих домах все было сухо, а тут такой потоп – грунтовых вод».

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники «МЧС ДНР» откачивают воду из неработающего торгово-офисного центра «Северный» и подземного автопаркинга.

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