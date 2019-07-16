Построить-то можно: Мэр Славянска рассказал о проблемах троллейбусного маршрута «Славянск – Константиновка». Новости

В Донецкой области вернулись к идее запуска междугородного троллейбусного сообщения «Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка». Мэр Славянска Вадим Лях считает, что теоретически запустить ветку возможно, но проблемы кроются в эксплуатации и обслуживании данного объекта. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», своими рассуждениями Лях поделился сегодня, 16 июля, в ходе пресс-конференции.

По словам мэра, построить троллейбусную ветку «Константиновка – Славянск» – не проблема. «Это же не Днепрогэс построить. При наличии проекта, желания и лоббиста этого вопроса, конечно, же это все осуществимо. Мы помним, что такая ветка уже есть в Крыму из Симферополя… Технически поставить столбы, закупить троллейбусы – это одна часть вопроса. Она, я думаю, выполнима при наличии проекта – мощности есть, столбы без проблем можно поставить – и все», – сказал Лях.

Городской голова акцентирует, что прежде чем начинать дискуссию по проекту, нужно подготовиться к вопросам юридического характера, и рассматривать все в комплексе, со всех сторон. «У кого на балансе будет проект? Это областное троллейбусное управление у нас появится? Кто запускает этот проект? Кто будет нести расходы по нему?», – очерчивает круг вопросов мэр.

Немаловажная тема – рентабельность маршрута, а так как им будут пользоваться пассажиры льготных категорий – как между городами-участниками распределить компенсацию за льготный проезд. «Насколько данная ветка будет рентабельна? Есть право на бесплатный проезд, например, для пенсионеров и т. д. Кто это будет компенсировать, если только мы [Славянск] выделяем 12 млн грн на проезд в общественном транспорте для льготной категории. Кто будет нести затраты по этому маршруту? Как мы будем его делить? Мы же не запретим льготной категории ездить по маршруту на электротранспорте. Кому будет принадлежать эта ветка?», – рассуждает мэр Славянска.

Также было отмечено, что предложения и идеи по созданию новых троллейбусных маршрутов появляются регулярно. «Сейчас также предложили еще одну ветку создать – в город Николаевка (вблизи Славянска). Люди предлагают это не потому, что они не могут добраться и у них нет возможности коммуникации, а потому, что они хотят ездить дешевле или бесплатно. Ладно, если бы не было сообщения между этими городами. Просто люди хотят получить социальный вид транспорта для перемещения. Именно это их толкает задавать такие вопросы и ставить такие посылы народным избранникам, мэрам городов и так далее», – считает Лях.

Он подчеркивает, что сейчас нет проблемы добраться из Константиновки в Славянск – ходит межгородской и межобластной транспорт. «Люди видят, что городской транспорт дотируется городом, и думают, что то же самое произойдет и на межгородском маршруте. А там уже другие нормы закона действуют», – подчеркнул мэр.

Напомним, что идею соединить 4 города на севере Донецкой области уникальным троллейбусным маршрутом «Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка» первоначально предложили жители Краматорска.

Однако, для организации движения с 20-минутным интервалом необходимо закупить, как минимум, 15 вагонов общей стоимостью 130 млн грн. Кроме того, нужно вложить 40 млн грн на строительство контактной сети в городах и 50 млн – на тяговые подстанции. Суммарно затраты превысят 200 млн грн.

В Славянском троллейбусном управлении идею создания междугородного троллейбусного сообщения считают нецелесообразной – как экономически, так и с точки зрения удобства для пассажиров.

В июле 2019 года тему межгородского троллейбуса поднял мэр Дружковки Валерий Гнатенко. В соцсети он сообщил, что в качестве эксперимента 10 июля между Краматорском и Константиновкой уже проехал троллейбус с автономным ходом «Днипро Т203». «Люди смогут подъехать на работу, больницу, университет или школу в областной центр (Краматорск, – ред.) всего за полчаса, максимум – час», – считает Гнатенко.

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