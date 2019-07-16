В центральном сквере Краматорска пилят деревья: Жители возмущены (Видео). Новости

В центре Краматорска (Донецкая обл.) приводят в порядок местный сквер. А одновременно с этим – спиливают березы и ясени. Некоторые горожане не понимают, почему избавляются от деревьев.

Сейчас в сквере проводят подготовительные работы – прокладывают траншеи, снимают старый асфальт, размечают новые дорожки. Вскоре этот сквер должны привести в порядок. Одни жители радуются. «Нравится, что город преображается, что все ремонтируется», – говорит краматорчанка Наталья.

Согласно проекту, здесь будет новое освещение, лавочки, пешеходные дорожки. Также должны установить современную систему полива растений. Общая стоимость работ составляет 5,5 млн грн. Тендер выиграла Днепропетровская компания. К работам приступили в июне. «Во-первых, вы видите траншеи – будет укладываться кабель. Это будут осветительные садовые фонарики, столбики так называемые, вдоль дорожки. Замена осветительных опор, которые уже демонтированы. Их нет. Будет планировка площади и укладка тротуарной плитки», – рассказал подрядчик Игорь Степанов.

Однако, здесь нет информационного стенд, и что будет на финише горожане не знают. Поэтому некоторые смотрят на все без энтузиазма. И возмущаются, ради чего спиливают деревья? «Безобразие просто – смотрю и вижу, что это безобразие. Вредители. Ну, потому что уничтожают зеленые насаждения. Смотрите, сколько деревьев уничтожили. Это же наша жизнь», – считает краматорчанка Валентина.

«Люди, во что превратили наш город. Всегда весь в зелени был, с аллеями, теперь все вырубается или деревья так обрезают, что из земли торчат только стволы», – говорит Наталья Онищенко.

«На площади под топор пошли голубые ели. Сердце плакало, когда увидела. Так надеялась, что здесь сохранят ели и березовую аллею. Неужели и их. А еще жалко птиц. Там сейчас как раз птенцы в гнездах. И будем отдыхать под палящим солнцем и дышать угаром от трассы», – добавляет Наталья Чиненкова.

По словам строителей, они убрали растения, которые были указаны в акте обследования – ясень, береза, липа, вяз. Всего 40 деревьев. Из них 28 – аварийных. Но в этот список попали и 12 здоровых ясеней. «Многим деревьям более 50 лет. Буквально через 5-10 лет эти деревья придут просто в непригодность. И наша работа, которую мы сегодня проделаем, она окажется безрезультатной. Существует у озеленителей, у дизайнеров свои представления, как оно должно выглядеть через год, через 5 лет. Поэтому смотрим наперед, на десятилетие. А это показывает, что нецелесообразно оставлять те зеленые насаждения, которые уже отслужили свой срок», – сообщил директор Краматорского управления капитального строительства Саид Османов.

Болше деревья пилить не будут. Осенью сюда завезут чернозем, чтобы высадить газоны и декоративные кусты. Завершить строительные работы планируется ко Дню города.

Источник: ТК «Донбасс»