Пляжи Донбасса: Где и за сколько можно отдохнуть на берегу Северского Донца (Видео). Новости

В северной части Донецкой области расположены курортные места – изумрудные леса, живописные берега Северского Донца, кристально чистые озера.

Так, поселок Щурово (Лиманский р-н) уже пятый год подряд для отдыха выбирает житель Кривого Рога Александр. «Нам нравится здесь. Здесь чистый воздух, обстановка такая душевная. Беседки вокруг, мангалы, собственный пляж, катер ходит можно заказать, чтоб прогуляться, посмотреть на красоту. Все очень хорошо, нам все очень нравится», – говорит отдыхающий.

В Щурово отдых на любой вкус и кошелек. Правда, по словам местных жителей, после 2014 года отдыхающих стало меньше, четверть турбаз – заброшенные. Но коттеджи вдоль побережья всегда в спросе. «В номере есть душевая, душ, туалет. 4-местный номер составляет 2 кровати и диван, который раскладывается, телевизор, есть своя кухня», – рассказала администратор Александра.

Здесь номер с верандой стоит 175 грн с человека в сутки. Если есть кондиционер и плазменный телевизор – 200 грн.

А в нескольких километрах от Щурово расположены Голубые озера. Здесь за 250 грн с человека можно снять четырехместный номер из сруба сосны, в котором есть собственная кухня, веранда и санузел. На территории есть сауна с бассейном, бильярд, уличные тренажеры и детская площадка.

Бюджетный вариант – комната во дворе частного дома. От них до пляжа обычно около километра. Территорию и услуги хозяева готовы подстроить под требования туристов. С человека возьмут около 75 грн в сутки.

А отдыхающий Евгений выбирает дикий туризм. Десять лет отдыхает в палаточном городке. «Это бюджетный отдых, это не какой-то там курорт дорогой. Бюджетный отдых, но все равно затраты есть. Нужно там еду купить, и... ну, минимальные затраты. Преимущество в том, что мы можем собраться, сделать на костре еду, плов, кашу варим. Можно покупаться здесь, природа. Ну, это отдых для души, тела», – говорит мужчина.

Как отмечают психологи, главное выбрать не комфортабельные номера или палатку посреди леса, а восстановить силы – физические и эмоциональные. Для этого не обязательно тратить огромные деньги или даже целый отпуск. Большинству людей достаточно сменить обстановку на несколько дней.

Источник: ТК «Донбасс»

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