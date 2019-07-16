В Покровске – дефицит медиков: Что власти предлагают приезжим врачам (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) – дефицит медиков. В стационаре работает один педиатр. Чтобы поощрить врачей из других регионов приехать на работу, местные чиновники решили обеспечить их жильем.

Так, единственная врач в детском отделении Инна Шмыгон жалуется, что работать приходится за троих. Она и педиатр, и заведующая.

По словам и. о. генерального директора Покровской больницы интенсивного лечения Валентины Пилипец, больше всего не хватает в Покровске педиатров, семейных врачей и неонатологов. Сейчас в учреждении не хватает трети врачей. «Нагрузка очень высокая на каждого специалиста. Высокое обращение больных. Для того, чтобы качественно и эффективно оказывать помощь, нам нужны дополнительно специалисты», – сказала она.

Работаешь в Покровске – получи жилье. Таким образом чиновники поощряют медиков идти на работу в местные больницы или амбулатории. Квартиры специалистам предоставляют бесплатно. Прежде всего тем специалистам, которых не хватает в городе. Как сообщили в мэрии, в городе уже не первый год приобретают квартиры для того, чтобы можно было пригласить квалифицированных медицинских работников из других городов.

Врач семейной медицины Светлана Куликова как раз готовится к переезду в новый дом. Документы на служебное жилье получила недавно. До этого молодой терапевт приезжала на работу в Покровск из соседнего села. Признается, самостоятельно купить жилье не смогла бы. «Если считать центр города, туда подальше, то там 350-400 тыс. грн. Сами понимаете, начиная карьеру, не каждый купит себе жилье. Мне пообещали 2-комнатную квартиру, недалеко от работы, здесь в районе Динаса. Я очень рада этому», – поделилась она.

Чиновники приглашают на работу в медучреждения города молодых специалистов. Обещают для них в этом году приобрести еще четыре квартиры.

Источник: ТК «Донбасс»