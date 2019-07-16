Треш и абсурд: В Донецке требовали от Зеленского дать особый статус и право на интеграцию с РФ (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке прошла акция «Выбор Донбасса», на которой собравшиеся требовали от президента Украины Владимира Зеленского дать особый статус и признать право на интеграцию с Россией. Об этом сегодня, 16 июля, пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что акция «Выбор Донбасса» – это крупнейшее общественное мероприятие за всю историю «ДНР», которое инициировала группа блогеров в мае этого года. Ее участники требуют от Зеленского предоставить Донбассу особый статус и признать право региона на интеграцию с Россией. Сообщается, что петицию на сайте акции подписали миллион человек.

В поддержку акции сегодня в Донецке в парке кованых фигур собрались около 3 тыс. ее активистов. Поддержку в один миллион они встретили поздравлениями друг друга, после чего многие начали скандировать: «Нас миллион! Зеленский, как слышно?».

Местные жители в соцсетях активно обсуждают акцию:

Светлана: « Судя по спецодежде? хорошо подготовились! Нарядились! Но что-то нет в глазах искры »;

»; Инна: «В целом и общем – какой-то сюр, трэш и театр абсурда..."Оставьте нас в Украине с российскими флагами" »;

– »; Александр: « Мне вот любопытно: чья это задумка такая – просить Зеленского что-то признавать?.. »;

– »; Марина: « Флаги вроде не украинские, а требуют чего-то от украинского президента. Странная логика ».

Фото с митинга разместила на своей странице в Facebooke жительница Донецка Евгения Карпачева.