Протезирование и реабилитация: Как в Харькове ставят бойцов ВСУ на ноги (Фото). Новости

В Харьковском научно-исследовательском институте (НИИ) протезирования поставили на ноги более 100 бойцов ВСУ, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе. Это учреждение единственное в Украине, где не только изготавливают, но и обслуживают протезы, а военные, потерявшие на фронте руки и ноги, проходят полный курс реабилитации.

В начале войны на Донбассе Украина отставала в вопросе изготовления искусственных ног и рук для людей с инвалидностью. Качественные протезы покупали за рубежом, туда же ездили и на реабилитацию. Сейчас в Украине полностью изменили систему обеспечения протезами, и украинские изделия конкурируют с европейскими и американскими аналогами.

Среди тех, кто проходит здесь реабилитацию, ветеран боевых действий Вадим Свириденко. В 2015 году на фронте под ныне неподконтрольным украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) он в результате тяжелого ранения потерял обе руки и обе ноги. После освобождения из плена и реабилитации Вадим научился ходить на протезах и управлять искусственными руками. «И чашку, и ложку можно взять, и питаться, и полностью обслуживаться. Это дорогостоящие руки – да, но сделаны в Украине», – рассказывает мужчина.

«Если вы ежедневно можете сделать какие-то шаги, что-то взять, самостоятельно одеться, поесть – ты чувствуешь, что жизнь продолжается», – говорит Вадим.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

В Харьковском НИИ протезирования украинские военные готовятся к марафону морских пехотинцев, который пройдет в США, учатся заново ходить и двигаться с помощью протезов.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

Здесь с помощью специальной подвесной системы помогают держать равновесие, благодаря которой люди с инвалидностью делают первые уверенные шаги на протезах, не боясь оступиться или упасть.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

Из учреждения отпускают только после сдачи успешного экзамена о реабилитации. Идеальный результат – когда компьютер не зафиксирует разницу между настоящей ногой и искусственной.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в начале боевых действий на Донбассе в стране была достаточная научная база, но не хватало оборудования для изготовления протезов и реабилитации. Ранее люди с инвалидностью заказывали протезы на предприятиях, но не всегда получали качественные изделия.

Сейчас протезы выбирают по специальному каталогу. Изделие изготавливают под индивидуальные нужды, и пока пациент не поставит свою подпись, государство не оплатит такую работу предприятию. На протезирование правительство Украины в этом году выделило почти 1,2 млрд грн.

«Сегодня институт совместно с коллегами изготавливает самостоятельно протезы наивысшего качества. Я взял два изделия: одно – Европейского Союза, второе – украинское. Украинское изделие и выглядит, и функционально лучше, чем европейские аналоги. И значительно дешевле», – заявил Гройсман.

Фото: скриншот видео ТК «ICTV»

В Харьковском НИИ протезирования отмечают, что потребности отправлять людей с инвалидностью на реабилитацию за границу сейчас нет, ее успешно можно пройти и в Украине. Кроме того, делиться опытом в Украину приезжают специалисты из США и Европы, а украинские специалисты стажируются за границей. Все это помогает бойцам ВСУ с инвалидностью максимально быстро адаптироваться к мирной жизни.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»

Читайте также: