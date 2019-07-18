Работа и пицца на передовую: В Мариуполе ветеран АТО помогает побратимам (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) участник боевых действий на Донбассе Алексей Качко с позывным «Кельт» после возвращения с фронта стал совладельцем пиццерии «Veterano Pizza» и собственником кафе «Veterano Coffee». Сегодня ему 24 года, он помогает побратимам с работой и бесплатно доставляет пиццу своего производства бойцам ВСУ на передовую.

Когда на Донбассе началась война Алексею было 19 лет, но он решил для себя, что должен стать на защиту украинской территории. «Честно говоря, немного побаивался. Когда случился Иловайск, где погиб один из моих хороших друзей – фанат-ультрас луганской "Зари" Олег Аксененко, я понял, что не могу бояться, не идти куда-то. Заниматься волонтерской деятельностью, копать траншеи, возить еду – это не то. Предложили пойти в АТО и я согласился. С того момента и до получения инвалидности находился в АТО», – вспоминает парень.

«Вернулся в мирную жизнь. Был такой небольшой период – пару месяцев депрессии, когда думал, что никому не нужен, нечего делать, никто на работу не берет. Но благодаря некоторым людям, с которыми я познакомился, они меня вытянули, показали, как можно начать свой бизнес. Я начал с кофейни – маленькой, недорогой. Спустя 2,5 года – две пиццерии, две кофейни», – рассказал Алексей.

Фото: скриншот видео «Военное телевидение Украины»

Фото: скриншот видео «Военное телевидение Украины»

Сейчас уже он дает работу и консультирует по открытию собственного бизнеса участников боевых действий на Донбассе, которые, как и он ранее, нуждаются в поддержке.

Вместе со своей командой Алексей Качко не забывает о побратимах и каждые две недели выезжает на передовую с пиццей для бойцов ВСУ.

Фото: скриншот видео «Военное телевидение Украины»

«Прямо на самый "ноль" завозим и этим демонстрируем поддержку людям. Не мы конкретно за свой счет сделали пиццу и привезли ребятам, а что это со всей Украины, чтоб они постоянно знали, что их поддерживают, что их работу ценят и что их ждут дома», – отметил владелец пиццерии.

Фото: скриншот видео «Военное телевидение Украины»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Военное телевидение Украины»

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