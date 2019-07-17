В «ДНР»: В Донецке продолжают откачивать воду из затопленного торгово-офисного центра (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке продолжается откачивание воды из неработающего торгово-офисного центра «Северный» и подземного автопаркинга. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«Спасатели с помощью 4-х мотопомп осуществляют откачку воды. На 07:00 17.07.2019 откачано 2606 куб. м воды, уровень воды 22 см, осталось откачать 590 куб. м воды», – уверяют в «ДНР».

На одном из «республиканских» телеканалов показали кадры ликвидации подтопления.

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники «МЧС ДНР» откачивают воду из неработающего торгово-офисного центра «Северный» и подземного автопаркинга.

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