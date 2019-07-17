Сводка из зоны ООС за 16 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Опытного – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

рядом с Новотроицким – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – из станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Николаевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Крымского – из миномета калибром 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Новолуганским – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных:

рядом с Николаевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения ВСУ 10 раз нарушили режим тишины. Общее количество примененных боеприпасов — 213 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок Доломитное; прилегающее к Докучаевску село Ясное; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка; поселок Еленовка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.