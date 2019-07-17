«Донецк захирел»: Возле «Донбасс Арены» гуляла лиса (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в районе стадиона «Донбасс Арена» замечена лиса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Очевидец опубликовал фото, сделанное, по его словам, в районе стадиона:

Пользователи соцсетей комментируют появление дикого животного в городе:

«Светмама»‏: «Лисичка миленькая, но сердце кровью обливается – Донецк захирел»;

Лидия: «Бедное животное, ребра светятся, война загнала на чужую территорию»;

«SomeOne‏»: «Ну "Арена" – не "Арена", но на съезде с объездной на макшоссе мне лиса дорогу перебегала. Но если уже на Арене лисы, то под Макеевкой волки должны быть. Я уже молчу за Лутугино какое-нибудь»;

«NEWSUA. Мы ж вас предупреждали»: «‏Кто-то писал, шо они вообще на поле "Арены" живут, все в норах».

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