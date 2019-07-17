Передислоцирована: В неподконтрольной Горловке показали очередь за очередью на паспорта РФ (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) продолжают собираться очереди в «Почту Донбасса» для записи в электронную очередь на получение российских паспортов. Об этом сегодня, 17 июля, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Горловка. Спустя две недели очередь за электронной очередью все еще есть», – возмущается автор поста.

Пользователи соцсетей возмущение разделяют:

Андрей: «Тю, каждое утро мимо своей почты в Донецке прохожу, так там такая же картина»;

Татьяна: «Та это ужас»;

«Maleficent»: «Шило на мыло... Очередь с паспортного передислоцирована на почту»;

Дмитрий: «Слава руководству ДНР (нет). Алчных и жадных сменили тупые и жадные».

При этом в некоторых районах неподконтрольного Донецка ситуация иная. «Вчера в Пролетарском районе в обед зашла на почту и была пятая, через полчаса получила талон», – пишет Ириша.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольной Горловке собираются огромные очереди в «Почту Донбасса» для записи в электронную очередь на получение российских паспортов.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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