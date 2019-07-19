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Житель Макеевки показал установленный в спальном микрорайоне танк и цены на рынке (Фото). Новости

Житель Макеевки показал установленный в спальном микрорайоне танк и цены на рынке (Фото)

ДН

19.07.19 10:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал самый крупный спальный микрорайон города – Зеленый. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

На стыке микрорайонов Мирный и Зеленый – высотный дом, откуда Артур и начал свою велосипедную прогулку.

В микрорайоне есть ряд магазинчиков, аптеки, детские площадки. «Микрорайон густонаселенный. Есть тут не только девятиэтажки, но и 14-этажки», – рассказал макеевчанин.

Также он проехал заброшенную стройку и показал танк на постаменте.

Есть в микрорайоне и свой рынок с одноименным названием «Зеленый». Артур показал цены на некоторые продукты на рынке (стоимость указана за кг):

  • арбузы – 25 руб. (10 грн по местному курсу на 19.07.2019);
  • персики – 150 руб. (62 грн);
  • лук – 30 руб. (12 грн);
  • помидоры – 75-100 руб. (31-41 грн);
  • капуста – 30 руб. (12 грн);
  • перец – 45 руб. (19 грн);
  • баклажаны – 40 руб. (17 грн);
  • картошка – 18 руб. (7 грн).

Белый хлеб можно приобрести по цене 18-20 руб. (7-8 грн). 

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