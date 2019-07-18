Житель Макеевки показал, как живет Кировский район сегодня (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня живет Кировский район города. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

Артур начал прогулку на велосипеде у школы искусств на ул. Кирова. Далее он следовал по этой улице. «Эти дома строились еще в 20-е годы прошлого века», – отметил макеевчанин.

Далее Артур проехал здание бассейна, который сейчас не работает. В здании функционирует тренажерный зал. Далее по улице – ДК им. Кирова.

Возле «исполкома» Кировского района Артур свернул на ул. Папанина.

Кроме того, житель Макеевки показал школу №21 на ул. Глинки. Школа, по его словам, расположена в старом здании, где раньше была женская гимназия.

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