Расследование авиакатастрофы МН17 может занять еще несколько лет, – эксперт. Новости

Расследование авиакатастрофы МН17, в которой на Донбассе 5 лет назад погибли 298 человек, и судебные заседания по уголовному делу могут занять еще несколько лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала и. о. директора Департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

«Первым шагом было то, что Украина сразу согласилась сотрудничать со всеми странами, чьи граждане были на борту Боинга. Была создана совместная следственная группа, которая состоит из следователей и прокуроров Украины, Голландии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов. Эти 5 стран сразу начали проводить расследование», – напомнила она.

«Расследование – беспрецедентное для практики Украины. Количество следователей, привлеченных к работе совместной следственной группы, до сих пор составляет около 200 человек, которые занимаются вопросом уголовного преследования преступников. Параллельно, согласно Монреальской конвенции, любой инцидент с самолетом расследуется соответствующей технической группой. Передали это право на расследование Нидерландам», – продолжила Золоторева.

Она отметила, что в 2015 году в Нидерландах был обнародован технический отчет о том, каким образом был сбит «Боинг-777», который стал первой отправной точкой в расследовании авиакатастрофы МН17. В нем указывалось, что самолет был сбит ракетой «Бук», выпущенной с неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

«Россияне до сих пор пытаются показать, что есть разные теории о том, как был сбит этот самолет: то ли он был сбит самолетом, то ли ракетой, выпущенной с воздуха. Но этот отчет в 2015 году расставил очень много точек», – говорит эксперт.

По ее словам, страны-участницы расследования инициировали создание Международного трибунала по авиакатастрофе МН17, однако Россия заблокировала эту инициативу в Совете безопасности ООН. «Мы продолжили свой путь привлечения виновных к ответственности. Всеми 5 странами, входящими в следственную группу, было принято решение, что после провала резолюции Совбеза ООН наиболее правильным вариантом должно стать уголовное преследование. Было принято решение об уголовном преследовании в соответствии с голландским законодательством. Подследственность украинская, но судопроизводство будет осуществляться по голландскому законодательству в суде под Амстердамом», – сообщила и. о. директора Департамента международного права МИД Украины.

Эксперт также напомнила, что в ходе расследования пока известны имена 4-х подозреваемых, а прокуратура Украины и СБУ передают материалы уголовного производства по ним в голландский суд. «Согласно всем процедурам, суд может проходить как очно, так и заочно. Мы ожидаем рассмотрения по этим 4 подозреваемым уже в марте следующего года», – сказала Золотарева.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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