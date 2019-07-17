Россия отказывается сотрудничать в расследовании катастрофы МН17, – дипломат. Новости

Российская Федерация до сих пор отказывается сотрудничать в расследовании авиакатастрофы МН17, в которой на Донбассе 5 лет назад погибли 298 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

«Фактически через три дня после сбивания самолета уже была принята резолюция Совета безопасности ООН №2166, которая обязывает все страны, в том числе Российскую Федерацию сотрудничать в расследовании авиакатастрофы самолета. И это очень важный момент – это международные правовые обязательства и для РФ», – отметил он.

«Сейчас, когда мы уже вышли на финишную прямую [в расследовании авиакатастрофы], мы по сути констатируем отсутствие сотрудничества со стороны РФ по линии правоохранительных органов, отсутствие надлежащего реагирования на запросы о международной правовой помощи. Такое поведение является нарушением Российской Федерацией своих международных обязательств в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН», – подчеркнул Ченцов.

Как рассказала и. о. директора Департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, расследование авиакатастрофы МН17 и судебные заседания по уголовному делу могут занять еще несколько лет.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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