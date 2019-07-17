В Bellingat рассказали о расследовании трагедии МН17. Новости

Международная исследовательская группа Bellingat в рамках расследования катастрофы MH17 использовала открытые источники – информацию, фотографии, аудио- и видеозаписи, размещенные в интернете. Открытия, сделанные группой экспертов, были очень важны для официального расследования. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 17 июля, сообщил представитель Bellingat Питер ван Хьюис в ходе презентации группы расследователей Bellingcat относительно трагедии МН17.

По его словам, все данные расследователи брали из открытых источников, из интернета. «Официальной группе расследователей было тяжело найти экспертов. Особенно первые несколько лет открытия, которые делала наша группа экспертов, они были чрезвычайно важны для расследования», – сказал эксперт.

Одна из видеозаписей, размещенных в интернете, помогла выяснить, откуда именно, из какой части РФ приехала ракетная установка. Расследователи изучали мельчайшие детали, сравнивали сотни фото и видеозаписей, чтобы установить факты.

Также в результате прослушивания перехваченных и попавших в интернет переговоров группа Bellingat выяснила, кто именно сидел в самоходном «Буке», кто нажал на кнопку. «Мы доказали, какое военное подразделение (РФ – ред.) этим занималось, кто пригонял "Бук, установили полную структуру, установили, кто командовал запуском ракеты. Сейчас следственная бригада устанавливает, кто отдал приказ», – сообщил эксперт.

Он отметил, что Bellingat выдала отчет с именами причастных к сбитию «Боинга». В Bellingat идентифицировали по перехваченным переговорам несколько человек. В их числе – официальные подозреваемые россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.