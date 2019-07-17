Эксперт рассказала о тактике запутывания российских СМИ по трагедии MH17 . Новости

В России, несмотря на то, что представлены результаты официального расследования, продолжают опровергать все обвинения. В российских СМИ используют тактику запутывания, постоянно говорят о том, что версий много. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 июля, в ходе брифинга на тему «Нарративы российских медиа относительно трагедии МН17» рассказала заместитель главного редактора StopFake Виктория Романюк.

По ее словам, российская пропаганда ставила себе целью по теме трагедии MH17 показать много разных версий. «С самого начала пытались запутать и специалистов, и аудиторию, и экспертов, и следователей. Предлагая спектр разных версий для разных целевых аудиторий для того, чтобы максимально запутать понимание о том, что же вообще происходило», – отметила Романюк.

Эксперт напомнила, что после трагедии президент РФ Владимир Путин в своей речи тоже сказал о том, что версий много. «Они постоянно говорят о том, что "версий много". Это идет тактика запутывания, тактика формирования ситуации непонимания, неразберихи, где очень тяжело кого-то конкретного схватить за руку», – говорит она.

По словам Романюк, в этой ситуации вырисовываются нарративы дискредитации украинской стороны, обвинения украинских военных в трагедии. И сейчас в России, несмотря на то, что представлены официальные доказательства, результаты расследования, названы имена, продолжают опровергать все обвинения, а также говорить о том, что все расследования не являются правдивыми.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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