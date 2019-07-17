КПВВ на Донбассе в день выборов будут работать в усиленном режиме. Новости

На Донбассе в воскресенье, 21 июля, в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказал помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский.

«Подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил обеспечат для граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях, возможность воспользоваться избирательным правом, согласно Конституции Украины», – сказал он.

По его словам, украинские пограничники приняли ряд мер, которые обеспечат гражданам быстрое и безопасное пересечение линии разграничения на Донбассе, и готовы к увеличению пассажиро-транспортного потока на КПВВ в день голосования, а также к реагированию на возможные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Нами запланировано усиление службы дополнительными пограничными нарядами как для проверки паспортных документов, так и для осмотра транспортных средств. Кроме того, на всех без исключения КПВВ для ускорения контроля предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов», – сообщил Лычковский.

«На КПВВ усилены меры безопасности. К действиям в кризисных ситуациях готовы мобильные подразделения и кинологические группы со специальными служебными собаками для исключения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки, средств террора и для недопуска на территорию Украины лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях по дестабилизации во время выборов. Активная фаза усиленного режима на КПВВ уже началась», – проинформировал представитель Госпогранслужбы Украины.

Напомним, в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, личный состав Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля переведен на усиленный вариант несения службы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-центра ООС

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