В РФ создают «дымовую завесу», чтобы отвлечь внимание от вины России в трагедии МН17, – эксперт. Новости

Российские медиа создают «дымовую завесу» из разных версий обстоятельств и причин сбития «Боинга», чтобы отвлечь внимание от вины России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 июля, в ходе брифинга на тему «Нарративы российских медиа относительно трагедии МН17» рассказала руководитель Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ Любовь Цибульская.

«Еще в 2016 году мы поняли, что основным структурным элементом российской пропаганды и дезинформации является нарратив. И мы сосредоточились на изучении нарративов», – отметила Цибульская.

«В случае с "Боингом" мы поняли, как нарративы российские эволюционируют во времени… Мы увидели, что, как только произошла трагедия, российские медиа сразу обвинили Украину, рассказывали о том, что это была ракета "воздух – воздух". Потом следствие находило новые доказательства причастности России, и мы видели, как росмедиа ловко меняют свои нарративы», – добавила она.

При этом аудитория продолжает это воспринимать. «Также эта информационная операция показывает нам, как Россия работает с разными аудиториями. Для зарубежной аудитории – это одни нарративы, для внутренней – это могут быть совсем другие. Для тех, кто любит теории заговоров, это версия про трупы на борту самолета», – рассказала Цибульская.

По ее словам, целью в этом случае является создание так называемой «дымовой завесы» из разных версий и отвлечь внимание от вины России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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