Паспорт РФ в упрощенном порядке: Путин внес изменения для жителей Донбасса. Новости

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ о о получении гражданства РФ в упрощенном порядке жителями временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса. Соответствующий указ главы государства № 343 опубликован сегодня, 17 июля, на российском официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с этим указом, получение гражданства РФ в упрощенном порядке теперь предоставляется не только гражданам Украины, которые проживают в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», то есть «ДНР» и «ЛНР», но и жители этих областей в целом.

Напомним , что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили , что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили , что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют , что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее , во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.