Квас на разлив: На Донетчине рассказали, почему пить уличные напитки опасно (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), как и в других городах области, квас и коктейли продают посреди улицы. Многие жители покупают их, чтобы охладиться.

Покровчанка Таисия в жару купила коктейль. Девушку не интересует, какие в нем ингредиенты и как они хранились. «Без понятия. Лед 100% есть, холодненький», – говорит она.

В городе стало больше и продавцов кваса. У одного из супермаркетов напиток продают под открытым небом. Реализаторы уверяют, что квас держат здесь не более четырех часов и в специальной таре. В какой именно не показывают. «В кеге находится термос, за счет этого квас остается холодным, но дополнительно его охлаждают в холодильнике, потом, когда его выносят, он продолжает быть охлажденным», – говорит продавец.

На другой точке продажи об условиях хранения напитков отмалчиваются. Документы также не показали.

Покупатель вправе требовать медкнижку и спецодежду у продавца, разрешение на торговлю и сертификат качества продукта. И лучше это делать, ведь внеочередные проверки специалисты Госпродпотребслужбы сейчас проводят только в экстренных случаях. «Если будут случаи отравления, тогда не тянем уже, внепланово выходим. Проводим внеплановую проверку, обнаруживаем те недостатки, которые при реализации этой продукции», – рассказала начальник отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Светлана Романова.

Правоохранители же проверяют, чтобы было разрешение на торговлю. Если его нет – наказывают штрафами. «119 гривен – это максимальный штраф, который может получить правонарушитель в этой ситуации», – сказал инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

Медики от уличного кваса советуют вообще отказаться. Если напиток продают на открытом солнце, есть риск подхватить кишечную инфекцию. «Жидкий стул, температура, головная боль, слабость, вялость, прежде всего, это возникает в первые часы, а может и затянуться на 2-3 дня», – объяснила врач семейной медицины Виолетта Аникеева.

Однако, если у реализатора есть соответствующие разрешения, бояться нечего.

Источник: ТК «Донбасс»