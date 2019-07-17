Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и пояснил, почему обмен «всех на всех» будет позже. Новости

Обмен заложниками между РФ и Украиной по формуле «всех на всех», в том числе удерживаемых в Крыму и на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, будет реализован позднее, потому что сначала нужно уточнить списки, но уже можно начать обмен с военнопленных украинских моряков. Об этом сегодня, 17 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Поэтому я позвонил Владимиру Путину, все меня пугали этим разговором, но чего бояться и чего пугаться, если правда на твоей стороне. Президент РФ сказал, что "я вижу решение вопроса пленных "всех на всех". Я ему откровенно сказал, что "всех на всех" – я с радостью, но только есть одна ситуация. Дело в том. что список наших "всех", тех ребят, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком у тех людей, которые контролируют временно оккупированные территории. "Всех на всех" мы обязательно сделаем, но сначала давайте вернем всех тех, кто есть в России, в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и реальный мощный шаг к тому, чтобы прекратить войну», – считает Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил что переговоры в Нормандском формате на высоком уровне смогут приблизить дипломатическое решение прекращения вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам в YouTube-канале Зе!Президент