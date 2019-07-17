Зеленский рассказал о дипломатическом решении конфликта на Донбассе. Новости

Переговоры в Нормандском формате на высоком уровне смогут приблизить дипломатическое решение прекращения вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Что делать с войной... Вопрос с войной очень сложный. Но я думаю, если ты хочешь остановить войну, ты ее обязательно остановишь... Есть Нормандский формат, который не работал два года. А 12 июля была первая встреча представителей», – сказал Зеленский.

По его словам, будет еще одни переговоры на уровне представителей, а потом уже встретятся президенты четырех стран – сам Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. «Я думаю, что мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса. Но вы знаете, в чем вопрос – все говорят, не дай Бог, будут прямые переговоры с Россией, снимутся все санкции. Я, честно говоря, эту модель не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом Российской Федерации, а санкции вводят из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживает временно оккупированные территории», – уточнил Зеленский.

Поэтому он позвонил Путину. «... потому что это вопрос, прежде всего, Украины и наших граждан. Поэтому мы сами должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь свое мнение», – пояснил Зеленский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам в YouTube-канале Зе!Президент