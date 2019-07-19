Неприхотливый бизнес: Переселенцы из Луганска выращивают экологические грибы (Фото). Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) семья переселенцев из неподконтрольного украинским властям Луганска выращивает экологические грибы. Сергей и Татьяна Сторож начали собственное дело, когда пришлось заново устраивать свою жизнь после переезда из родного города. Сейчас продают вешенки по специальным заказам.

«Намного легче жить, когда знаешь, как заработать себе на жизнь», – убежден Сергей.

У семьи переселенцев – трое детей. Супруга Сергея до переезда в Бахмут работала в грибном цеху, поэтому опыт выращивания грибов у нее был. «Вешенки – неприхотливы. Главное – правильная влажность и температура», – говорит Татьяна.

Начинала семейная пара с того, что оборудовали систему вентиляции и увлажнения в сарае возле дома. В центре занятости Сергей выиграл грант на покупку оборудования для собственного бизнеса.

Сейчас семья планирует приобрести собственный дом и построить в нем погреб. «Я в АТО 1,5 года провел в блиндаже, поэтому понимаю, почему грибам комфортно в земле», – отметил Сергей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ШоТам»

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