Готов ли Путин к переговорам по Донбассу, – мнение. Новости

Минские переговоры, проходящие в нынешнем формате, бесперспективны в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, к ним нужно привлекать больше международных партнеров. Такое мнение высказал исследователь американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Надо сейчас, чтобы и США стали полным членом этой дискуссии, и, конечно, Европейский Союз или Великобритания там должны быть. Очень странно, что это только Германия и Франция – те страны, которые самые близкие к России среди этих четырех», – сказал он.

«Нужно смотреть на Будапештский меморандум, который должен быть главной основой для украинской безопасности, где США и Англия – главные страны», – продолжил Аслунд.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов к переговорам по Донбассу с участием США. «Раньше он не хотел решения проблемы Донбасса. Сейчас ему это слишком многого стоит. Это не маленький конфликт, как, например, Абхазия. Это слишком много проблем для Путина. Ему нужны США, как партнеры, с которыми можно разговаривать», – считает эксперт.

При этом он отметил, что присоединение США к переговорному процессу по Донбассу с участием американского президента Дональда Трампа реально, но весьма проблематично. «Если только президенты, то это сложно, потому что у американского президента всегда мало времени».

Аналитик также считает, что сейчас перед Украиной открываются хорошие возможности для переговорного процесса по Донбассу, особенно после окончания парламентских выборов и формирования нового правительства. «Я думаю, что Путин больше готов сейчас к переговорам, чем раньше. Это не значит, что он соглашается. Но это означает, что есть возможность. Раньше такой возможности не было», – отметил Аслунд.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта в Украине имеют право на существование, но должны учитывать необходимость прямого диалога Киева и неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил пообщаться на тему военного конфликта на Донбассе, участия в нем России, а также на тему Крыма с привлечением к переговорам США и Великобритании. Позже замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что официальных приглашений о расширении «Нормандского формата» этим международным партнерам пока не направляли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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