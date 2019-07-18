В «ДНР»: Россиянин сравнил цены на продукты в Донецке (Фото). Новости

Гражданин России Сергей Борисов решил выяснить стоимость питания и сравнил цены на продукты в «ДНР» и в РФ, посетив один из супермаркетов неподконтрольного украинским властям Донецка. Увиденным и впечатлениями мужчина поделился в соцсети.

Россиянин прошелся по всем основным группам товаров донецкого магазина – от напитков до мяса и колбасных изделий. «"Пепси" – из Белоруссии», – отмечает он.

Среди показанных продуктов питания цены на некоторые из них в Донецке следующие:

минеральная вода – 18 руб. (7,4 грн по курсу местного банка на 18.07.2019);

конфеты – 35-63 руб. (14,4-26 грн);

«Пепси», сок – 51 руб. (21 грн);

сахар – 39 руб. (16 грн);

вермишель быстрого приготовления – 9-10 руб. (3,7-4 грн);

макароны – 34 руб. (14 грн);

подсолнечное масло – 71-86 руб. (29-35 грн);

кофе – 50-274 руб. (20,5-113 грн);

чай – 74-102 руб. (30,5-42 грн);

яйца – 44-50 руб. (18-20,5 грн);

фарш свино-говяжий – 209 руб. (86 грн);

антрекот говяжий – 380 руб. (156 грн);

филе куриное – 225 руб. (92,5 грн);

курятина – 139 руб. (57 грн);

колбаса – 337-713 руб. (139-293,5 грн).

«Краткий итог всего – цены в Донецке примерно равны ценам в России, плюс-минус. Что-то дороже, что-то дешевле», – резюмировал россиянин.

На его обзор отреагировали пользователи социальной сети:

Вадим: «Сахар стоит как в Питере. Яйца, как я понял, продаются поштучно, но десяток выходит тоже как в СПб. Мясо и лимонады в среднем тоже аналогично»;

«Gottom»: «Учитывая зарплаты, это очень дорого»;

«VTS_HI»: «Цены на продукты высокие при зарплате 4-6 тыс. руб., они актуальны при зарплате в 20 тыс. руб.»;

Виктор: «Цены ниже, чем в Иркутской области почти в 1,5 раза».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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