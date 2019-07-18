В «ДНР»: Россиянин сравнил цены на продукты в Донецке (Фото). Новости

Гражданин России Сергей Борисов решил выяснить стоимость питания и сравнил цены на продукты в «ДНР» и в РФ, посетив один из супермаркетов неподконтрольного украинским властям Донецка. Увиденным и впечатлениями мужчина поделился в соцсети.
Россиянин прошелся по всем основным группам товаров донецкого магазина – от напитков до мяса и колбасных изделий. «"Пепси" – из Белоруссии», – отмечает он.
Среди показанных продуктов питания цены на некоторые из них в Донецке следующие:
- минеральная вода – 18 руб. (7,4 грн по курсу местного банка на 18.07.2019);
- конфеты – 35-63 руб. (14,4-26 грн);
- «Пепси», сок – 51 руб. (21 грн);
- сахар – 39 руб. (16 грн);
- вермишель быстрого приготовления – 9-10 руб. (3,7-4 грн);
- макароны – 34 руб. (14 грн);
- подсолнечное масло – 71-86 руб. (29-35 грн);
- кофе – 50-274 руб. (20,5-113 грн);
- чай – 74-102 руб. (30,5-42 грн);
- яйца – 44-50 руб. (18-20,5 грн);
- фарш свино-говяжий – 209 руб. (86 грн);
- антрекот говяжий – 380 руб. (156 грн);
- филе куриное – 225 руб. (92,5 грн);
- курятина – 139 руб. (57 грн);
- колбаса – 337-713 руб. (139-293,5 грн).
«Краткий итог всего – цены в Донецке примерно равны ценам в России, плюс-минус. Что-то дороже, что-то дешевле», – резюмировал россиянин.
На его обзор отреагировали пользователи социальной сети:
- Вадим: «Сахар стоит как в Питере. Яйца, как я понял, продаются поштучно, но десяток выходит тоже как в СПб. Мясо и лимонады в среднем тоже аналогично»;
- «Gottom»: «Учитывая зарплаты, это очень дорого»;
- «VTS_HI»: «Цены на продукты высокие при зарплате 4-6 тыс. руб., они актуальны при зарплате в 20 тыс. руб.»;
- Виктор: «Цены ниже, чем в Иркутской области почти в 1,5 раза».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Читайте также:
- Щупальца осьминога и лососевые бургеры: Житель Донецка показал, где можно купить экзотику (Видео)
- «Честно, с цен офигел»: В Донецке обсуждают дорогую минералку и продукты (Фото)
- Житель Донецка показал, что продают в «Парусе» (Фото)
- Житель Макеевки показал, во сколько обойдется кофе на центральной площади (Фото)
- Яйца, овощи, фрукты, крупы: В неподконтрольной Макеевке показали цены на продукты (Фото)
- Житель Донецка показал цены на стихийном рынке (Фото)
- Сало, цветочный мед и утята: Житель Донецка показал рынок «Соловки» (Видео)
Комментарии