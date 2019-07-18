В российских СМИ пытались доказать причастность украинских летчиков к трагедии МН17, – эксперты. Новости

В России СМИ преподносили своей аудитории много различных версий о трагедии МН17. Распространялись в том числе с целью пропаганды и неправдивые истории о том, что к сбитию «Боинга» причастны украинские летчики. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 17 июля в ходе брифинга на тему «Нарративы российских медиа относительно трагедии МН17» рассказали заместитель главного редактора StopFake Виктория Романюк и руководитель Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ Любовь Цибульская.

В частности, Виктория Романюк напомнила историю с испанским диспетчером, который в соцсети написал сообщение, что он якобы является свидетелем того, что это украинский самолет сбил «Боинг». «Интересный кейс для журналистов-расследователей», – отметила она.

По словам Романюк, в украинских медиа было опубликовано расследование о том, что испанец не мог работать в украинской авиации. После этого начались поиски этого мужчины, который, как впоследствии выяснилось, никакого отношения к украинскому авиационному пространству не имел. «Еще один кейс – как подставного героя привлекали к пропаганде и вранью касательно MH17», – добавила заместитель главного редактора StopFake.

Еще одну версию, что MH17 сбил украинский летчик, напомнила руководитель Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ Любовь Цибульская. «В 2015 году я общалась с этим летчиком. Действительно, есть такой человек», – рассказала Цибульская.

По ее словам, он был летчиком во время событий в Иловайске, сейчас его уже нет в живых. В то время в интервью украинскому изданию этот летчик рассказывал, какая на него была атака, чтобы сделать его виновным. «У него море доказательств, что даже его не было в той части Украины в тот момент, но они выбрали его как цель и распространяли информацию, что это был украинский летчик», – сообщила руководитель Группы по анализу гибридных угроз УКМЦ.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.