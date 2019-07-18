В «ДНР»: Россиянин показал цены на алкоголь в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке цены на алкогольную продукцию значительно ниже, чем в некоторых городах России. Об этом в ходе своего обзора расценок на алкоголь на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в социальных сетях рассказал гражданин РФ Сергей Борисов.

По его словам, цены на основные продукты питания в Донецке почти не отличаются от российских цен. «Единственное отличие – в Донецке очень дешевый алкоголь. Коньяк – 260 руб. (107 грн по курсу местного банка на 18.07.2019, – прим. ред.). К примеру, этот коньяк в Туле, в моем городе, стоит примерно 700-800 руб. (288-329 грн), здесь – 470 руб. (193 грн). Водка начинается от 90 руб. (37 грн)», – прокомментировал он.

Россиянин также показал расценки в одном из донецких супермаркетов на пиво и другой алкоголь. «Я из России, цены практически везде равны, но алкоголь очень дешевый у вас», – сказал он сотруднице магазина, которая попыталась препятствовать его съемке.

«У них даже местное виски есть», – отметил россиянин в комментарии к своему обзору цен на алкоголь в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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