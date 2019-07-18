Сводка из зоны ООС за 17 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Николаевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Водяного – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Талаковкой – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета;

в районе Песок – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны на окраине Катериновки – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики в минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 100 боеприпасов. За истекшие сутки общее количество нарушений составило 14​ раз. Под огнем оказались поселок Доломитное в Горловке; поселки Луганское, Старомихайловка и Александровка на западе Донецка; села Безыменное, Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Украинское, Саханка, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) и Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5 и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».