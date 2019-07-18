В вопросе провоза товаров через КПВВ упор стоит сделать на то, что может угрожать безопасности, – эксперт . Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на Донбассе. Упор в этом вопросе нужно делать на товары, которые так или иначе могут угрожать безопасности нашей страны. Об этом «Донецким новостям» сообщил финансовый эксперт Алексей Кущ.
По его словам, в разных странах, где имеются подобные нашей линии конфликта, также есть определенные правила пересечения таких неофициальных границ. «Но только в Украине умудрились ввести перечень разрешенных к провозу товаров вместо перечня того, что провозить запрещено», – отмечает Кущ.
Эксперт считает, что нужно вводить правила, по которым можно провозить все, кроме того, что запрещено. «И "запретный" перечень должен быть узким, не ориентированным на коммерческий интерес. Коммерциализация и экономический акцент должны быть убраны из такого перечня», – говорит он.
«Упор же стоит сделать на товары, которые так или иначе могут угрожать безопасности нашей страны – оружие, наркотики, какие-то комплектующие к определенной технике. Плюс – подакцизные алкоголь и табак (Украина не может обеспечивать контроль качества за этими изделиями, производящимися на неподконтрольной территории)», – добавляет он.
Все остальное, по мнению эксперта, должно быть разрешено провозить на личном транспорте в неограниченных объемах.
Более подробно с мнением финансового эксперта и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «Зеленский пообещал: К вопросу об упрощении провоза товаров через линию разграничения».
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