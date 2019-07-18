На КПВВ отобрали у дедушки подарок внуку, как запрещенный к провозу товар, – эксперт. Новости

Существующая система провоза товаров через линию соприкосновения на Донбассе порождает дискриминацию и коррупцию на КПВВ. Список разрешенных к провозу товаров нужно заменить на список запрещенных. Об этом «Донецким новостям» сообщила руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины Олеся Цыбулько, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по упрощению процедуры провоза товаров.

«О замене списка разрешенных товаров на список запрещенных, как о необходимом шаге, говорю уже давно и я, и общественные организации. Вопрос давно стоит как проблемный, существующая система порождает дискриминацию и коррупцию на КПВВ», – рассказала Цыбулько.

Она привела в пример случай, когда отсутствие в списке детского велосипеда привело к тому, что на КПВВ был отобран у дедушки подарок внуку, как запрещенный к провозу товар. «Также, например, в списке нет меда», – отметила эксперт.

«Изменение этой системы даст позитивный эффект, уменьшит негативные явления на КПВВ, позволит продемонстрировать поддержку Украиной своих граждан, находящихся в оккупации», – добавила она.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Зеленский пообещал: К вопросу об упрощении провоза товаров через линию разграничения».

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