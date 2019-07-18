Священник открыл фотовыставку о бойцах ВСУ на Донбассе и их животных (Фото). Новости

Во Львове военный капеллан Андрей Дуда открыл фотовыставку о бойцах ВСУ на Донбассе и их животных. Священник в течение двух лет фотографировал украинских военных с их четвероногими друзьями.

Лучшие работы вошли в авторскую фотовыставку капеллана, которая открылась во Львовском военном госпитале.

На фото – окопы, техника и военнослужащие с собаками и котами. Брошенных вследствие боевых действий на Донбассе животных украинские военные спасали от голода и снарядов.

«Это не просто фотографии, не просто лица – это единение душ. Эти люди, которые держат этих котов и собак, которые стали настоящими их фронтовыми друзьями, несут в себе моральный императив, который выполняют в полной мере», – говорит военный капеллан.

Один из первых посетителей фотовыставки – боец ВСУ из 72-й механизированной бригады Игорь. Полгода назад на фронте парень потерял ногу. Теперь в госпитале ожидает протезирования. Военный вспоминает, животные на передовой всегда напоминали ему о домашнем уюте и тепле. «У нас на позициях было много собак, и кошки были. Как у людей дома для эмоциональной разрядки есть животные, так и на фронте», – отмечает Игорь.

Кроме этого, «четвероногая пехота» предупреждает украинских военных на Донбассе о приближении противника, а иногда «работает» и по мирным специальностям – например, ловят мышей в блиндажах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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