Священник открыл фотовыставку о бойцах ВСУ на Донбассе и их животных (Фото). Новости

Во Львове военный капеллан Андрей Дуда открыл фотовыставку о бойцах ВСУ на Донбассе и их животных. Священник в течение двух лет фотографировал украинских военных с их четвероногими друзьями.
Лучшие работы вошли в авторскую фотовыставку капеллана, которая открылась во Львовском военном госпитале.
На фото – окопы, техника и военнослужащие с собаками и котами. Брошенных вследствие боевых действий на Донбассе животных украинские военные спасали от голода и снарядов.
«Это не просто фотографии, не просто лица – это единение душ. Эти люди, которые держат этих котов и собак, которые стали настоящими их фронтовыми друзьями, несут в себе моральный императив, который выполняют в полной мере», – говорит военный капеллан.
Один из первых посетителей фотовыставки – боец ВСУ из 72-й механизированной бригады Игорь. Полгода назад на фронте парень потерял ногу. Теперь в госпитале ожидает протезирования. Военный вспоминает, животные на передовой всегда напоминали ему о домашнем уюте и тепле. «У нас на позициях было много собак, и кошки были. Как у людей дома для эмоциональной разрядки есть животные, так и на фронте», – отмечает Игорь.
Кроме этого, «четвероногая пехота» предупреждает украинских военных на Донбассе о приближении противника, а иногда «работает» и по мирным специальностям – например, ловят мышей в блиндажах.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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