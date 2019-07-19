Наверное, уже очередь в «ЦРБ»: В «ДНР» выпустили «памятный знак» Захарченко (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «центральным республиканским банком» «в память о первом главе ДНР» выпущен серебряный «памятный знак». Об этом сообщает пресс-служба «банка».
«Данный памятный знак изготовлен из серебра не ниже 925 пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров и имеет номерной сертификат, являющийся неотъемлемой частью памятного знака. Памятный знак упакован в бархатную коробку. Его стоимость составляет 2,9 тыс. руб. (1,2 тыс. грн по местному курсу на 19.07.2019 – ред.)», – уверяют в «банке».
Пользователи соцсетей из числа местных жителей критически восприняли подобную новость:
- Владимир: «3 ведра помидоров»;
- Костя: «Что-то очень дешево»;
- «Bachurina Ka»: «Ну и зачем он нужен? 2900 в никуда выкинуть»;
- Тарас: «Ну слава Богу, а то я уже переживать начал»;
- Стас: «Отпишитесь, пожалуйста, сколько человек приобретут эти знаки»;
- Анна: «Ползарплаты спустить на знак? Нет, спасибо, лучше еды куплю»;
- Валерия: «Наверное, уже очередь в ЦРБ, тираж-то ограничен, всего 200 счастливчиков будут в Донецке!».
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.
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