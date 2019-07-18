В Минске договорились о старте процедуры подготовки к обмену пленными. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которое состоялось 17 июля, договорились о начале процедуры подготовки к обмену пленными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июля, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

«Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число, когда мы могли бы, даже сегодня, произвести этот обмен. Это было поддержано даже представителями ОРДЛО*, но против был Кремль – представители Москвы», – сказал он.

«В конце концов договорено проводить процедуру правовой очистки. К этим 208 и 69 относятся лица с разной категорией правовой очистки. Где-то это будет несколько дней, где-то – несколько недель, а по кому-то, возможно, несколько месяцев, но эта процедура запущена, и по ней достигнуты договоренности», – пояснил Безсмертный.

Как сообщалось ранее, на минувшем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в гуманитарной подгруппе было подтверждено местонахождение 69 украинских пленных, удерживаемых в «ДНР» и «ЛНР».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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