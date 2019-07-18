Украинские моряки находятся за рамками Минского процесса, – Безсмертный. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которое состоялось 17 июля, не обсуждали освобождение украинских военнопленных моряков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июля, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный.

«Что касается моряков – она находятся за рамками [Минского] процесса», – сказал он.

«По ним есть решение Международного трибунала. Ни ним есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным. И украинская сторона настаивает на безусловном выполнении решения Морского трибунала. Для нас ситуация по морякам чистая, понятная и ясная. Мы настаиваем на том, чтобы это решение было выполнено», – пояснил Безсмертный.

Как сообщалось ранее, 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы продлили арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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