Бессрочное перемирие на Донбассе: Озвучены нюансы договоренностей. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которое состоялось 17 июля, достигнуты договоренности о начале бессрочного перемирия на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о нюансах переговоров сегодня, 18 июля, в ходе брифинга в Киеве сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный.
«Впервые в документе-заявлении отмечено, что запрещается любое ведение огня. В заявлении определена ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня – стороны публично берут на себя обязательства не вести огонь на протяжении неопределенного периода», – сказал он.
«Наша позиция такая: этот период должен быть максимальным, а, возможно, и навсегда, чтобы в этот период можно было выполнить все необходимые работы по обозначенной программе [ремонта моста в Станице Луганской]», – отметил Безсмертный.
По его словам, стороны также договорились, что в период перемирия на Донбассе продолжится процесс разведения сил и средств на трех участках, согласованных еще в 2016 году. «В том числе обсуждался вопрос прекращения дальнейшего минирования территорий, чтобы минимизировать угрозы для гражданского населения», – добавил украинский дипломат.
Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ стороны договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени.
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