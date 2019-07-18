Предлагать есть что: В Минске обсудили формулу Штайнмайера по Донбассу. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось 17 июля, пытались обговорить подходы для начала конструктивного диалога по реализации политической части Минских соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный.

«Вчера в основном "скрестили шпаги" вокруг проблемы – формула Штайнмайера. Для Минского процесса является испытанием то, что оригинал этой формулы слышал только один человек, который стоит перед вами, а все остальное – это интерпретации этой формулы», – сказал он.

«Я не против творческого развития и поиска ответов. Там идет речь о моменте выборов, когда вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления – временно, на долгий период и так далее. Мы вчера продискутировали этот вопрос», – продолжил Безсмертный.

По его словам, по всему блоку политических вопросов можно будет продвигаться тогда, когда украинская сторона увидит серьезные продвижения в вопросах безопасности, в социальных, гуманитарных, экономических вопросах по Донбассу.

«Наша позиция такая: все, что делается в Минском процессе, должно делаться на обоюдных курсах. Если динамика движения будет позитивная, мы будем предлагать. Предлагать есть что», – заявил представитель Украины в политической подгруппе.

Украинский переговорщик также сообщил, что на заседании ТКГ в Минске договорились о начале процедуры подготовки к обмену пленными, и рассказал о нюансах договоренностей о бессрочном прекращении огня на Донбассе.

Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ стороны договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени.

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