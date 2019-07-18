Правозащитница рассказала о проблемах с перемещением товаров через линию разграничения. Новости

Пересекающие линию соприкосновения люди сталкиваются с проблемами, связанными с перемещением товаров. Для решения этих проблем необходим перечень предметов/товаров, которые нельзя перемещать через линию соприкосновения. Об этом «Донецким новостям» сообщила правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарья Дмитренко, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по упрощению процедуры провоза товаров.

По ее словам, перемещение товаров регулируется Постановлением Кабинета министров №99. В соответствии с положениями последнего, Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработало и утвердило своим Приказом №39 перечень товаров, которые можно перемещать через линию разграничения.

«Представители БФ "Право на защиту" в ходе мониторинга имплементации этого приказа выяснили, что более 20% пересекающих линию разграничения через КПВВ сталкивались с проблемами, связанными с перемещением товаров. Из них больше половины (56%) опрошенных сообщили, что не смогли провезти с/на неподконтрольные территории продукты питания, личные вещи или медикаменты, не предусмотренные перечнем», – рассказала Дарья Дмитренко.

Как отметила аналитик, существующий порядок перемещения товаров существенно ограничивает права граждан и не удовлетворяет потребностей жителей неподконтрольных территорий, многие из которых ограничены в доступе к необходимым товарам надлежащего качества и по доступным ценам. При этом, по данным БФ, как минимум 12% опрошенных среди целей поездки на подконтрольную правительству территорию указали покупку товаров.

«Решение этой проблемы очевидно, и в этом президент абсолютно прав. Необходим перечень предметов/товаров, которые нельзя перемещать через линию соприкосновения», – считает Дмитренко.

Более подробно с мнением финансового эксперта и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «Зеленский пообещал: К вопросу об упрощении провоза товаров через линию разграничения».

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