Летные экипажи ВСУ успешно провели испытания авиационных управляемых ракет. Новости

На авиационном полигоне «Повурск» (Луцкая обл.), впервые за 23 года летные экипажи осуществили поражение наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т. Работал фронтовой бомбардировщик Су-24М. Об этом сегодня, 18 июля, сообщила пресс-служба Минобороны.

Полеты выполнил летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка.

Перед представителями института стоит задача выполнить ряд испытаний для дальнейшей модернизации упомянутого вооружения. «За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины, остро возник вопрос улучшения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника. Возникла потребность модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-земля"», – рассказали представители института.