Забыл, когда был у врача: В селах Луганщины закрывают фельдшерские пункты (Видео). Новости

В селах Луганской области постепенно закрывают фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Люди возмущены, потому что лечиться негде. Даже укол сделать – проблема.

Так, ФАП закрыт в селе Боровеньки (Кременской р-н). Работать здесь некому. Медсестра была, но она умерла. Поэтому уже несколько месяцев люди лечатся самостоятельно. «Финансирования нет. И как объясняют нам сейчас, что первичное звено должно обслуживаться тем врачом, с которым заключен договор, семейным или терапевтом, и он должен содержать здесь своего фельдшера или медицинскую сестру», – сказала сельский голова Елена Середа.

После реформы образования и медицины селу пришлось выбирать между детсадом и фельдшерским пунктом. На все – отопление, электричество, зарплаты – денег в бюджете не хватило. Теперь жители к врачу если ездят, то в соседний город. На автобусе в обе стороны получается примерно 40 грн. «Плохо. Вот, если экстренно, куда нам звонить? В Новоастрахань звоним – нет, уехала на вызов. В Северодонецк – а он же к нам не ездит. Так что так, если скорую вызывать», – сказал местный житель Анатолий Семиряжко.

В другом селе – Епифановке, единственного медика Татьяну Приймак, которая здесь отработала 26 лет, неделю назад сократили, а пункт закрыли. «Много на капельницы к нам ходят, школа рядом, все детки сюда обслуживаются, а ну, 100 человек и так, и по домам ходили на вызов тот», – рассказала бывшая младшая медсестра.

Местный житель Василий жалуется, что уже забыл, когда был у врача. «Никак не лечимся. Если что, то в Северодонецк, в аптеке лекарство купить и все», – говорит он.

В Северодонецком городском совете о том, что происходит в близлежащих селах, знают. И говорят, что населенным пунктам надо присоединиться к объединенной громаде, потому что это единственный способ сохранить медобслуживание. «Мы договорились следующее. У них до этого работали свои эти ФАПы. Если у них свои лекари есть, то мы им оставляем их право на выбор. Это их желание. Хотят, будут их местные. Не хотят – мы найдем им. Хотят сами – пусть найдут. Благодаря программе мы будем это оплачивать», – сообщил секретарь Северодонецкого горсовета Вячеслав Ткачук.

Оба медучреждения в свое время отремонтировали и обеспечили новым оборудованием за средства Евросоюза. Поэтому местные ждут изменений и сейчас. И надеются, что в селах все же будут лечить.

Источник: ТК «Донбасс»