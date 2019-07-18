Выборы в ВРУ: В Мариуполе рассказали, как голосовать с ID-паспортом (Видео). Новости

В Украине во время выборов на избирательных участках проверяют прописку. В бумажном паспорте в виде книжечки она внутри. А в биометрическом паспорте в форме ID-карты справку о регистрации места жительства нужно брать отдельно.

По словам жительницы Мариуполя (Донецкая обл.) Валентины Чуриковой, носить с собой отдельную справку неудобно. И на избирательный участок брать не собирается. «Карточка такая маленькая, ее там в кармашек куда-нибудь кинул и хорошо. А эту бумажечку с собой носить я не совсем хочу. Насколько я слышала, на участках должны быть специальные устройства, которые должны считывать вот с карточки там всю-всю информацию обо мне», – говорит она.

Приложение 13, в котором указана прописка, нужно почти везде: в банках, больницах или на КПВВ. Ведь обычно там нет устройств, которые могут считать информацию с чипа на карточке. На избирательных участках такое оборудование тоже отсутствует, но и справка о прописке там не понадобится. «Как это происходило на выборах президента. Я уже имею эту ID-карту. Я обратился на избирательный участок, предъявил паспорт, меня нашли в списках, выдали мне избирательный бюллетень, я пошел – проголосовал. То есть дополнительных документов не требуется», – сообщил начальник центрального районного отдела миграционной службы Владимир Кочегаров.

Как отмечают специалисты, главное – это наличие в списках избирателей. Там отражена вся необходимая информация. Поэтому членам комиссии остается только проверить вашу личность. «Для голосования достаточно ID-карты. То есть додаток к ней не нужен. Я должна видеть человека, видеть фотографию человека и его имя, фамилию, отчество. Если этот человек есть в наших списках, то идет голосование, ну, человек может проголосовать», – объяснила секретарь участковой избирательной комиссии №142236 Александра Савченко.

Также право голоса не могут лишить, если в 25 или 45 лет вы не вклеили фото в паспорт старого образца.

Напомним, в Мариуполе Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) будет работать в день парламентских выборов. Граждане смогут получить уже готовые и доставленные паспорта в форме ID-карты.

Ранее сообщалось, что в канун и день проведения выборов, 20 и 21 июля, будет организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений Государственной миграционной службы (ГМС).

Источник: ТК «Донбасс»

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