Медицина третьего уровня на Луганщине: Комарницкий озвучил новое решение. Новости

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий посетил в Северодонецке городской совет, где высказал ряд предложений. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В ходе встречи Виталий Комарницкий выразил обеспокоенность положением дел в городе, и предложил наладить диалог между городской и областной властью: «Недоброжелательные отношения ощутимые для наших жителей, мы все это видим и понимаем как граждане. Сейчас Северодонецк – столица нашей области, так сложились обстоятельства, и мы должны с этим считаться. Областная власть готова помочь в проектах по развитию города, поскольку мы все здесь живем», – сказал Комарницкий.

В частности, было предложено городской власти провести тщательный аудит всех проектов развития и в сотрудничестве со специалистами облгосадминистрации отработать пути их реализации в ближайшее время.

По словам Комарницкого, форма взаимодействия власти различных уровней может воплощаться во многих формах, например, в совместном проведении областных мероприятий, а также в совместных усилиях для развития Северодонецка и Луганщины в целом.

Виталий Комарницкий отметил, что областная власть принимает меры для решения неотложных проблем, в частности, продолжается строительство энергомоста в Кременском районе, который обеспечит стабильное энергоснабжение Луганщины. Резервное питание области будет способствовать запуску промышленных предприятий, таких как ЗАО «Северодонецкое объединение Азот».

Обращаясь к депутатам, председатель облгосадминистрации предложил сделать городскую многопрофильную больницу областной, ведь на Луганщине крайне необходимо восстановить медицину третьего уровня. Такой шаг, по его мнению, выгоден и для области, и для города, ведь, во-первых, это снизит нагрузку на городской бюджет (содержаться больница будет за счет областного бюджета), во-вторых, заведение получит новое оборудование, в-третьих, это возможность развиваться молодым квалифицированным кадрам и дополнительно создавать рабочие места.