Полицейские офицеры громады появятся вместо участковых. Новости

Уже к концу этого года полицейские офицеры громады появятся в 802 объединенных громадах, а в 2020 году этот проект охватит всю страну. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает сегодня, 18 июля, пресс-служба МВД Украины.

«Идеология, которую мы заложили в основу проекта – "Я всегда здесь!" – себя оправдывает. Вместо неуловимого участкового, который большую часть времени занят коммуникацией с райотделом и бумажной работой, полицейский офицер громады ориентирован на общение с людьми, превенцию и предоставление правоохранительного сервиса. Он снабжен транспортом, техникой и рабочим местом. А главное – показатель качество работы – доверие людей. Гражданин сам решает, продолжать или нет контракт со своим офицером. До конца этого года мы планируем запустить этот проект в 802 объединенных громадах, а в течение 2020 года – охватить всю страну. За пределами больших городов, где будут работать полицейские офицеры громады, живет 2/3 населения Украины. Каждый получит качественный и современный полицейский сервис», – сказал Арсен Аваков.

Министр напомнил, что 50 дней назад первые 34 офицера заступили на службу в Днепропетровской области и поделился текстом суточного отчета по внутреннему рабочему чату офицеров громады. «Сегодня можем говорить о первых – положительных, – результатах. Вот так выглядит день полицейского громады, который живет и работает рядом с людьми, доступный и известный, готовый прийти на помощь в любую минуту! Привожу текст, практически без купюр, чтобы передать вам это настроение новых полицейских», – отметил он.

«Так, за сегодня все по плану. Сначала взял списки согласно проекту "Чужой". Затем пришел в детский сад, (думал "Рено" разберут на запчасти). Затем напечатал материалы, завтра сдам на подпись. Затем вместе с представителями ОТГ вручили предупреждение тем, кто не соблюдает правила благоустройства. Помирил две семьи и предоставил консультации еще четырем гражданам. Пообщался с двумя людьми с нарушенной психикой. Сначала был подавлен, потом отпустило. Вызвал к себе доверие шесть бабушек (теперь их боюсь, потому что они хотят меня видеть у себя на днях рождения, а я женат). Единственное, что меня смущает – это отсутствие протоколов (видимо, привычка). Поэтому прошу развеять сомнения. Кстати, господин, на которого я составил протокол по ст. 152 КУоАП вчера, сегодня упорно косил сорняки и во дворе, и на приусадебном участке. Хотя в это его соседи не верили», – озвучил текст Аваков.