В «ЛНР» изъяли у контрабандиста сигареты на сумму более миллиона рублей и автомобиль. Новости

«Таможенники ЛНР» за «незаконно» ввезенные сигареты изъяли у местного контрабандиста товар и авто. Об этом сообщили в «таможенном контроле ЛНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Происшествие случилось в районе неподконтрольного украинской власти поселка Вахрушево Антрацитовского района (Луганская обл.) в 200 метрах от административной границы с «ДНР», где было замечено передвигающееся транспортное средство «УАЗ 2206».

Водитель, после попытки скрыться в лесополосе, был задержан. Установлено, что автомобилем управлял житель неподконтрольного украинской власти Краснодонского района (после переименования – Сорокинского). В транспортном средстве находились сигареты в количестве 64 коробов без марок акцизного налога и товаросопроводительных документов. Табачные изделия и автомобиль изъяты.

По предварительной оценке сумма изъятых сигарет составляет 1,6 млн. руб. (658 тыс. 436 грн. по местному курсу на 19 июля).