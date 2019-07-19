Очень это печально: Житель Макеевки показал местное «море» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал водоем «Макеевское море», Макеевское противопаводковое водохранилище, которое находится между Солнечным и Зеленым микрорайонами. Запечатленными кадрами он поделился в соцсети.

По словам Артура, здесь не купаются. «Рыбаки сидят, ловят рыбку. Никто тут не купается, и давно уже», – рассказал он.

В воде макеевчанин показал водоросли, мусор. «Жалко, конечно, что его (водоем – ред.) довели до такого состояния, что его забросили. Очень это печально, на самом деле», – делится Артур.

Мусор, по его словам, оставляют после себя отдыхающие у пруда люди, также привозят к водоему мешки со строительным мусором. «Практически самый центр города, и вот такое вот творится – и стекла, и чего тут только нет…», – возмущается житель Макеевки.

«Хотелось бы, конечно, чтобы до него добрались власти нашего города, привели этот пруд в порядок… И чтобы люди убирали после себя мусор», – добавляет он.