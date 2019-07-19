Аренда жилья в «ДНР»: Россиянин показал, что и почем (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области можно арендовать однокомнатную квартиру за примерно 1 тыс. грн в месяц, с учетом коммунальных услуг. Об этом в социальных сетях рассказал гражданин РФ Сергей Борисов.

«Стоимость однокомнатной квартиры в многоэтажке – 10 тыс. долл. Аренда жилья: я разговаривал с одним местным парнем – однокомнатную квартиру в хрущевке он снимает за 2 тыс. руб. (830 грн по курсу местного банка на 19.07.2019, – прим. ред.) в месяц плюс коммунальные услуги. Стоимость коммунальных услуг приблизительно 600 руб. (249 грн). Грубо говоря, за 2,6 тыс. руб. (1079 грн) вы живете в однокомнатной квартире со всеми благами», – сказал он.

Россиянин также показал, какую квартиру можно снять в неподконтрольном украинским властям Донецке за 500 руб. (208 грн) в сутки.

«Это однушка. Здесь даже правила написаны. Кладовка, ванна, туалет, кухня. Плита, микроволновка, холодильник, стиральная машина – как бы все условия для жизни. И сама комната плюс еще балкон», – прокомментировал Сергей.

«Дорого. Красная цена квартирам в ДНР 2 тыс. долл.», – отметил один из пользователей соцсети в ответ на этот обзор.

Гражданин РФ также сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими. Он также отметил, что стоимость проезда в муниципальном транспорте Донецка – 3 руб. (1,25 грн), в маршрутном такси – 10 руб. (4,15 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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