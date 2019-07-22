Пять лет войны: Как выглядит школа-интернат в прифронтовой Марьинке сегодня (Фото). Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) 5 лет назад прекратила свою работу школа-интернат. Тогда там учились больше сотни детей-сирот. В начале войны на Донбассе школа оказалась на линии огня, а ее персонал, проживающий рядом, спасая себя и детей, бежал из зоны боевых действий.

За 5 лет боевых действий школа-интернат превратилась в руины. Впервые за это время его посетила одна из бывших воспитательниц Ольга. Здесь она начинала карьеру педагога. Женщина вспоминает – школа-интернат была образцовой: современная учебная база, отремонтированные классы, удобное жилье, профессиональный персонал. Все это позволяло детям-сиротам получать качественное образование, осваивать первую профессию и заниматься творчеством. Воспитатели им были как родные.

В школе-интернате в Марьинке работали целые династии педагогов, которые жили недалеко от учебного учреждения. Сейчас местные жители не могут попасть в свои дома – жилье расположено на линии огня и постоянно обстреливаются.

«Тут, наверное, сердце каждого из нас осталось – всех, кто работал, всех, кто был здесь. Даже те, кто жили вблизи и не работали, все равно – это наша земля, оно свое, родное. А сейчас смотришь, оно все заросшее, все разбито», – отмечает Ольга.

В 2014 году в школу-интернат попали первые снаряды, а на пороге учреждения появились члены незаконных вооруженных формирований (НВФ), требовавшие отдать им детей, чтобы вывезти в Россию. Дирекция школы, несмотря на угрозы, тайком ночью вывезла детей на подконтрольную Украине территорию, после – выехали сами.

Бывший воспитатель школы-интернат Ольга уезжать не собирается и продолжает работать с детьми, теперь – в Марьинском центре детского творчества. «Мы жили в Украине, живем в Украине. Я люблю Украину. Как ее можно не любить? Это моя родина», – говорит педагог.

В Марьинке женщина прожила более 30 лет, а потеряла все за считанные дни. Вспоминая прошлое и глядя на руины учреждения, она не может сдержать слез: «Здесь мы купались, здесь русалка висела, здесь кот стоял большой – там мостик был. Наше детство здесь прошло».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»