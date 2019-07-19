«Сахарный округ» и «титушки»: Особенности избирательной кампании на Луганщине. Новости

В Луганской области на одном из избирательных округов наблюдатели фиксируют случаи массового подкупа избирателей в ходе избирательной кампании на парламентских выборах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

По словам Кошеля, один из округов можно условно назвать «сахарным округом», потому что «технология предоставления избирателям бесплатного сахара приобрела массовый характер, как до времени регистрации кандидатов субъектами избирательного процесса, так и продолжает активно использоваться сейчас, в последние дни кампании».

«От имени кандидатов и от имени политической партии избирателям раздают мешки с сахаром по 5 кг. Мы понимаем, что это дешевая и примитивная технология – себестоимость такого мешка может составлять 50-70 грн. избиратели охотно их берут, и эта технология приобрела массовый характер. Более того, наблюдается значительное увеличение числа нетрезвых людей, поскольку очень часто эти мешки с сахаром, особенно мужчины, сразу обменивают на водочные изделия местного производства», – продолжил Кошель.

По его словам, на избирательном округе также задействована технология «титушек». «Утро. Возле штаба кандидата дежурят около 250-300 лиц спортивной внешности. Под контролем полиции. Но такое большое количество говорит о том, что на этом округе возможны достаточно серьезные проблемы», – отметил эксперт.

Напомним, в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, личный состав Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля переведен на усиленный вариант несения службы. В усиленном режиме в день голосования также будут работать контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии разграничения на Донбассе.

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