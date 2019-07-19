Делал селфи в «ДНР»: Россиянин рассказал о досмотрах на улицах Донецка. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах можно подвергнуться вооруженному досмотру со стороны «силовиков» «ДНР». Об этом в социальных сетях рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший Донецк.

«Сейчас в Донецке очень серьезные меры безопасности. Меня за последние несколько дней досматривали уже два раза. Первый раз – я просто шел мимо красивых домов, делал селфи. Из дома напротив, ничем не примечательный дом, просто за оградой без каких-либо опознавательных знаков, выскакивает несколько военных – офицер со своими подчиненным. Ну, и типа: "Кто такой, что здесь делаешь, зачем фоткаешь?" Просмотрели мой телефон, мои фотографии. Я предъявил паспорт. Но после того, как они увидели, что я гражданин России, тональность стала более мягкой. В конечном итоге мы распрощались на мажорной ноте. Они мне посоветовали просто быть аккуратным и то, что не нужно, лишнего просто не фотографировать», – говорит россиянин.

По его словам, второй досмотр произошел в районе Донецкого аэропорта. «Я со своим донецким знакомым решил осмотреть это место, посмотреть, что там сейчас происходит. В тот момент, когда мы там находились, в течение нескольких минут подъезжает машина с военными, выскакивают солдаты с автоматами, у которых пальцы на курках. И типа: "Кто такие, что здесь делаете?" Я им объяснил ситуацию, что я – гражданин России, пришел посмотреть, как живут люди и тому подобное. Показал им паспорт. После того, как они увидели, что я гражданин России, тональность опять сменилась на более мягкую. Нам посоветовали больше там не ходить – и для нас опасно, и запрещено ходить изначально», – сообщил Сергей.

Он также отметил, что стал свидетелем похожего инцидента с досмотром двух подростков в центре Донецка – девочки 14-15 лет фотографировались, проходя мимо одного из зданий, которое охраняли два человека с оружием. «Эти военные примерно на расстоянии 150 метров увидели, что девочки сделали то ли фото, то ли селфи. Они их догнали, проверили их телефон, в конечном итоге благополучно их отпустили. Но я думаю, что все эти случаи показательны», – считает мужчина.

«К минусам жизни в Донецке можно отнести наличие комендантского часа, который начинается в 23:00. Если вас патруль поймает на улице в 23:05, большая вероятность того, что эту ночь вы проведете в отделении милиции», – добавил он.

Гражданин РФ также сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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